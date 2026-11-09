Prognoza Emisă de ANM cu o Raportare Meteorologică privind Starea Vremii în România din 9 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, prezintă o imagine puternic contrastantă privind rezerva de umiditate din stratul superficial al solului, analizată pentru cultura grâului de toamnă la începutul lunii noiembrie. În timp ce numeroase regiuni beneficiază de o aprovizionare satisfăcătoare sau apropiată de nivelurile optime, alte zone se confruntă fie cu secetă pedologică, fie cu acumulări […] The post Prognoza Emisă de ANM cu o Raportare Meteorologică privind Starea Vremii în România din 9 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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