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Prognoza meteo pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce temperaturi anunță meteorologii

d Scris de diana dumitrache
Prognoza meteo pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Ce temperaturi anunță meteorologii
Aosom
Românii care își pregătesc planurile pentru minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României au primele informații despre cum ar putea fi vremea la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Potrivit prognozei publicate vineri, 6 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în […]

Sursa: Playtech

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