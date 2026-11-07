Prognoza Meteorologică privind Starea Vremii cu Ploi și Temperaturi în Scădere în România din 9 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Prognoza meteorologică ANM, Administrația Națională de Meteorologie, pentru perioada 9 noiembrie – 7 decembrie 2026 conturează diferențe importante între regiunile României, mai ales în prima jumătate a intervalului analizat. Vremea va trece de la temperaturi ușor sub normal în anumite zone spre valori peste cele obișnuite, în timp ce precipitațiile vor avea temporar un regim […] The post Prognoza Meteorologică privind Starea Vremii cu Ploi și Temperaturi în Scădere în România din 9 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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