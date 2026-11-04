Promoțiile LIDL România de după BLACK FRIDAY 2026 Publicate cu Reduceri și prin LIDL Plus în Toate Magazinele iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor LIDL România continuă seria de promoții imediat după BLACK FRIDAY 2026 cu un catalog care mută atenția spre alimente, produse pentru casă, articole pentru copii, jucării și echipamente pentru sezonul rece. Campania valabilă între 9 și 15 noiembrie aduce reduceri care ajung până la 42%, iar în mai multe cazuri prețul minim este legat direct […] The post Promoțiile LIDL România de după BLACK FRIDAY 2026 Publicate cu Reduceri și prin LIDL Plus în Toate Magazinele first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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