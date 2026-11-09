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Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama de luni, 9 noiembrie

a Scris de anemona marinescu
Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama de luni, 9 noiembrie
Aosom
„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama de luni, 9 noiembrie este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare.

Sursa: Adevarul

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