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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Radar ascuns după un copac, un pod sau o clădire. Este legală amenda dacă șoferul nu a putut vedea echipajul?

i Scris de ionuț vieriu
Radar ascuns după un copac, un pod sau o clădire. Este legală amenda dacă șoferul nu a putut vedea echipajul?
Aosom
Este legală amenda dacă radarul era ascuns după un copac sau o clădire? Ce contează la măsurarea vitezei și când poate fi contestată sancțiunea

Sursa: Playtech

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