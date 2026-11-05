Raportarea Meteo Emisă de ANM pentru Prognoza Stării Vremii pentru România din 5 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu vreme apropiată de normalul termic în majoritatea regiunilor agricole, însă mai multe fenomene pot afecta temporar culturile și lucrările specifice sezonului. Între 5 și 11 noiembrie 2026, temperaturile negative, bruma, ploile locale și seceta pedologică vor necesita atenție suplimentară în anumite zone ale țării. ANM anunță brumă […] The post Raportarea Meteo Emisă de ANM pentru Prognoza Stării Vremii pentru România din 5 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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