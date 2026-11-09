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Razer lansează căști de gaming cu USB-C și iluminare RGB. Ce aduc noile Hammerhead V3 Chroma

i Scris de iulia kelt
Razer lansează căști de gaming cu USB-C și iluminare RGB. Ce aduc noile Hammerhead V3 Chroma
Aosom
Razer a prezentat Hammerhead V3 Chroma, o pereche de căști intraauriculare cu fir, concepute pentru gaming pe telefoane, tablete

Sursa: Playtech

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