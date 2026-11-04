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Razer Raiju V3 Pro Signature Edition debutează pentru PlayStation 5! Controller exclusiv cu carcasă din magneziu și senzori TMR, pentru o precizie ridicată

m Scris de mihai gabriel arsene
Razer Raiju V3 Pro Signature Edition debutează pentru PlayStation 5! Controller exclusiv cu carcasă din magneziu și senzori TMR, pentru o precizie ridicată
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Razer lansează o ediție limitată a controllerului Raiju V3 Pro pentru PlayStation 5, cu carcasă din magneziu, senzori TMR și 1.337 de unități produse.

Sursa: Mobilissimo

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