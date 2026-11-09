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Răzvan Costache, Bitdefender: Am creat cu ajutorul AI victime digitale care simulează cumpărături pe site-uri frauduloase. Astfel putem identifica atacatorii fără să punem în pericol clienţi reali

c Scris de cristina bellu
Răzvan Costache, Bitdefender: Am creat cu ajutorul AI victime digitale care simulează cumpărături pe site-uri frauduloase. Astfel putem identifica atacatorii fără să punem în pericol clienţi reali
Aosom
Bitdefender şi ING au dezvoltat un sistem care foloseşte inteligenţa artificială pentru a simula comportamentul victimelor fraudelor online şi a...

Sursa: Zf Ro

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