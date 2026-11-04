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Reacția ironică a lui Musk după înfrângerile suferite de republicani: „Intervenţia laserelor spaţiale nu a funcţionat de data aceasta”

a Scris de ana-maria gherghiță
Reacția ironică a lui Musk după înfrângerile suferite de republicani: „Intervenţia laserelor spaţiale nu a funcţionat de data aceasta”
Aosom
Miliardarul Elon Musk, care a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a susţine candidaţii republicani la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, a comentat ironic miercuri eşecul acestora.

Sursa: Digi24

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