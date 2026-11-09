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Reactorul 2 de la Cernavodă repornește după aproape trei luni. Ce înseamnă pentru facturile românilor și riscul de pene de curent

d Scris de diana dumitrache
Reactorul 2 de la Cernavodă repornește după aproape trei luni. Ce înseamnă pentru facturile românilor și riscul de pene de curent
Aosom
România se pregătește să producă din nou energie electrică folosind ambele reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, după aproape trei luni de oprire completă a producției nucleare. Ministerul Energiei a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, că a început procedura de repornire a Unității 2, iar intrarea acesteia în funcțiune este estimată pentru marți, 10 […]

Sursa: Playtech

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