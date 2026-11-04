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Reddit începe să afișeze reclame în rezultatele căutărilor, pe fondul scăderii traficului. Legătura cu inteligența artificială

i Scris de iulia kelt
Reddit începe să afișeze reclame în rezultatele căutărilor, pe fondul scăderii traficului. Legătura cu inteligența artificială
Aosom
Reddit testează afișarea reclamelor direct în paginile cu rezultate ale căutărilor, într-un moment în care platforma se confruntă

Sursa: Playtech

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