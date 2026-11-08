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REDMAGIC 12 Pro trece testul JerryRigEverything și își arată răcirea de mini-PC

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REDMAGIC 12 Pro trece testul JerryRigEverything și își arată răcirea de mini-PC
Aosom
Teardown-ul JerryRigEverything arată că REDMAGIC 12 Pro folosește două circuite cu lichid, o micropompă piezoelectrică, un ventilator la 25.500 RPM și o baterie de 8.400 mAh.

Sursa: Mobilissimo

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