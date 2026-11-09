Rentabilitatea AI fără concedieri: unde apar câștigurile dacă numărul angajaților rămâne același?

Politică

Negocierile pentru oprirea războiului din Iran, blocate după înfrângerea lui Trump în alegeri. Teheranul pune condiții Washingtonului 09 Nov 2026

Mark Rutte: Mă voi îmbăta cu Volodimir Zelenski atunci când se va termina războiul din Ucraina. Ne vom face praf! 09 Nov 2026

SĂRĂCIA NU E LA FEL PENTRU TOȚI! De la București până în Buzău, contribuabilul a devenit sponsorul permanent al incompetenței, fără drept la explicații. JUSTIȚIABILII ÎȘI RECÂȘTIGĂ DREPTATEA, IMAGINEA ȘI, UNEORI, BANII, ÎN TIMP CE CONTRIBUABILII PLĂTESC GREȘELILE… ALTORA! 09 Nov 2026

Reuters: O reţea rusă a încercat să amplifice protestele din Franţa. Cum au fost folosite rețelele sociale 09 Nov 2026

Trump face un pas înapoi și recunoaște că deportările au mers prea departe 09 Nov 2026