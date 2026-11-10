Pe 12 noiembrie, de la ora 12:00, la Universitatea Româno-Americană din București, profesioniști din turism și specialiști în tehnologie, comportamentul The post re:TRAVEL FORUM 2026: peste 80% dintre agențiile Unite for Travel folosesc AI sau își automatizează activitatea. Verificarea și personalizarea rămân în mâinile consultanților first appeared on Ultima Oră.

Sursa: Ultima Oră Citește mai departe la sursa originală ↗