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REVIEW „Cum să spargi o bancă”, filmul de acțiune care te ține lipit de ecran. Nicholas Hoult și Zoë Kravitz fac spectacol, iar experiența 4DX merită din plin. De când vezi „How to Rob a Bank” în cinema

o Scris de ozana mazilu
REVIEW „Cum să spargi o bancă”, filmul de acțiune care te ține lipit de ecran. Nicholas Hoult și Zoë Kravitz fac spectacol, iar experiența 4DX merită din plin. De când vezi „How to Rob a Bank” în cinema
Aosom
Sunt filme pe care le urmărești relaxat, fără să te deranjeze dacă mai arunci o privire la telefon, și filme care nu îți dau voie să îți iei ochii de la ecran nici măcar câteva secunde.

Sursa: Playtech

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