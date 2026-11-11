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REVIEW „The Sand Castle”, filmul libanez de pe Netflix care ascunde o tragedie în spatele unei insule de poveste

i Scris de iulia kelt
REVIEW „The Sand Castle”, filmul libanez de pe Netflix care ascunde o tragedie în spatele unei insule de poveste
Aosom
La început, „The Sand Castle” pare să aibă toate ingredientele unei povești despre supraviețuire: o familie izolată pe o insulă, un far

Sursa: Playtech

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