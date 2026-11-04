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REVIEW „Thrash”, pe Netflix: Când apa devine un coșmar și fiecare secundă poate fi ultima. Un thriller cu rechini care m-a ținut cu sufletul la gură

o Scris de ozana mazilu
REVIEW „Thrash”, pe Netflix: Când apa devine un coșmar și fiecare secundă poate fi ultima. Un thriller cu rechini care m-a ținut cu sufletul la gură
Aosom
Uneori, tot ce îmi doresc de la un film este să mă țină în tensiune de la început până la sfârșit.

Sursa: Playtech

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