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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Revoltă împotriva inteligenței artificiale în Europa: Un centru Microsoft din Amsterdam, luat cu asalt

b Scris de bogdan antonescu
Revoltă împotriva inteligenței artificiale în Europa: Un centru Microsoft din Amsterdam, luat cu asalt
Aosom
Protestele împotriva centrelor de date pentru inteligența artificială explodează în 15 țări europene. Peste 150 de arestări au avut loc la Amsterdam.

Sursa: Stiri Pe Surse

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