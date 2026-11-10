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Revoluție la plata facturilor: Românii ar putea scăpa de deconectarea de la curent, gaze și internet pentru datorii mici

e Scris de e-politic ro
Revoluție la plata facturilor: Românii ar putea scăpa de deconectarea de la curent, gaze și internet pentru datorii mici
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Romanii care inregistreaza restanțe de valoare redusa la plata facturilor pentru energie electrica, gaze naturale, apa, incalzire, telefonie sau inter

Sursa: Ziuanews.ro

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