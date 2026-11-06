 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Rheinmetall, penalizată cu 8,7 milioane de euro de MApN. Sistemele antiaeriene pentru România întârzie de șapte luni

f Scris de florin pușcaș
Rheinmetall, penalizată cu 8,7 milioane de euro de MApN. Sistemele antiaeriene pentru România întârzie de șapte luni
Aosom
Ministerul Apărării Naționale a emis prima factură de penalități către compania germană Rheinmetall, în valoare de 8,7 milioane de euro

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech