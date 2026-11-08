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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Roboți testați într-o peșteră din România, în întuneric și fără GPS. Ce legătură au probele cu explorarea Lunii

c Scris de cristian cojocaru
Roboți testați într-o peșteră din România, în întuneric și fără GPS. Ce legătură au probele cu explorarea Lunii
Aosom
Elevi și studenți au testat roboți fără GPS în Peștera Românești. Competiția UPT reproduce dificultăți întâlnite în explorarea Lunii și a asteroizilor

Sursa: Playtech

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