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România, codașa Europei la AI: 95% dintre companiile românești ignoră inteligența artificială

r Scris de redacția jurnalul
România, codașa Europei la AI: 95% dintre companiile românești ignoră inteligența artificială
Aosom
România ocupă ultima poziție din Uniunea Europeană la utilizarea inteligenței artificiale, atât în rândul cetățenilor, cât și în sectorul de business. Datele provin dintr-o analiză realizată de Monitorul Social, un proiect dezvoltat de Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung România

Sursa: Jurnalul Ro

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