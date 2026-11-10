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România devine un punct strategic pentru securitatea Europei. Ce este hubul care va funcționa la Constanța

d Scris de diana dumitrache
România devine un punct strategic pentru securitatea Europei. Ce este hubul care va funcționa la Constanța
Aosom
România va găzdui, la Constanța, unul dintre cele două sedii ale viitorului hub european de securitate maritimă la Marea Neagră, un proiect finanțat de Comisia Europeană cu 50 de milioane de euro. Celălalt sediu va funcționa la Varna, în Bulgaria. Centrul va avea rolul de a monitoriza amenințările din regiune, de a proteja infrastructura strategică […]

Sursa: Playtech

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