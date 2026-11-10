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România va primi mai devreme primele două sisteme radar pentru Forțele Aeriene. Thales devansează livrările cu până la câteva luni

l Scris de laura buciu
România va primi mai devreme primele două sisteme radar pentru Forțele Aeriene. Thales devansează livrările cu până la câteva luni
Aosom
Primele două sisteme radar mobile Ground Master 200 MM/A destinate Forțelor Aeriene Române vor fi livrate înainte de termenele stabilite inițial.

Sursa: Mediafax Ro

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