 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Românii ar putea folosi internetul mobil fără suprataxe în șase țări din Balcani. Anunțul Comisiei Europene

l Scris de luiza moldovan
Românii ar putea folosi internetul mobil fără suprataxe în șase țări din Balcani. Anunțul Comisiei Europene
Aosom
Comisia Europeană a deschis negocierile cu șase parteneri din Balcanii de Vest pentru integrarea acestora în sistemul european „Roam Like at Home”, care permite utilizarea serviciilor de telefonie mobilă în străinătate fără costuri suplimentare de roaming.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech