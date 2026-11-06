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Românii caută la fel de mult pe Google, dar interesele se schimbă. Ce domenii au crescut și unde apar cele mai multe rezumate AI

i Scris de iulia kelt
Românii caută la fel de mult pe Google, dar interesele se schimbă. Ce domenii au crescut și unde apar cele mai multe rezumate AI
Aosom
Românii nu au făcut mai multe căutări pe Google în vara și toamna anului 2026, însă subiectele care le-au stârnit interesul s-au schimbat.

Sursa: Playtech

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