Rovinietă online: de unde o cumperi în siguranță și ce perioadă de valabilitate alegi

Achiziționarea unei roviniete nu ar trebui să fie, în general, un lucru foarte complicat. Dimpotrivă! Acum, ai la dispoziție mai multe metode de plată, de la o simplă oprire la benzinărie până la varianta online. Dar emiterea sa poate veni la pachet și cu amenzi, dacă nu ești atent.

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