Sam Altman dă înapoi după ce s-a plâns că oamenii folosesc memorie RAM pentru calculatoarele personale

Sam Altman, directorul general al OpenAI, susține că vorbele sale au fost scoase din context după ce a sugerat că toată memoria DRAM din lume ar trebui să aparțină companiilor din domeniul inteligenței artificiale, precum cea pe care o conduce el, pentru ca apoi să le poată cere oamenilor bani pentru a o folosi, scrie …

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