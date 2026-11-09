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Samsung atacă piața ochelarilor inteligenți cu un nou gadget revoluționar. AI-ul Gemini ajunge direct în fața ochilor. Data lansării și când încep precomenzile

o Scris de ozana mazilu
Samsung atacă piața ochelarilor inteligenți cu un nou gadget revoluționar. AI-ul Gemini ajunge direct în fața ochilor. Data lansării și când încep precomenzile
Aosom
Samsung și Google pregătesc lansarea ochelarilor inteligenți Android XR cu Gemini. Precomenzile încep pe 12 noiembrie, iar primele livrări sunt așteptate în decembrie. Ce funcții vor avea și când aflăm prețul.

Sursa: Playtech

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