 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Samsung Galaxy Studio: căștile premium cu care Samsung ar reveni după un deceniu au cupe rabatabile

r Scris de radu iorga
Samsung Galaxy Studio: căștile premium cu care Samsung ar reveni după un deceniu au cupe rabatabile
Aosom
Samsung pregătește Galaxy Studio, căști wireless premium over-ear cu cupe rotative și Bluetooth, posibil lansate alături de seria Galaxy S27 la începutul lui 2027.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech