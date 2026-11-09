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Samsung Galaxy Z Slide ar putea veni în 2027, dar ce aduce în plus față de rulabilele Motorola și OPPO?

r Scris de radu iorga
Samsung Galaxy Z Slide ar putea veni în 2027, dar ce aduce în plus față de rulabilele Motorola și OPPO?
Aosom
Un brevet Samsung descrie Galaxy Z Slide, un telefon al cărui ecran flexibil se extinde vertical. Conceptul este comparat cu Motorola Moto Rizr și OPPO X 2021.

Sursa: Mobilissimo

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