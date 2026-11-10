 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Samsung pregătește o aplicație AI care îți va schimba modul în care folosești telefonul Galaxy. Memory ar putea transforma capturile de ecran în informații inteligente

o Scris de ozana mazilu
Samsung pregătește o aplicație AI care îți va schimba modul în care folosești telefonul Galaxy. Memory ar putea transforma capturile de ecran în informații inteligente
Aosom
Samsung pregătește o nouă aplicație bazată pe inteligență artificială, care ar putea schimba semnificativ modul în care utilizatorii telefoanelor Galaxy salvează, organizează și găsesc informațiile importante.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech