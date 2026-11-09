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Samsung și Hyundai își extind alianța spre roboți, mașini autonome și physical AI

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Samsung și Hyundai își extind alianța spre roboți, mașini autonome și physical AI
Aosom
Samsung și Hyundai își extind colaborarea dincolo de baterii și componente auto, vizând semiconductori, conducere autonomă, roboți și sisteme de inteligență artificială pentru lumea reală.

Sursa: Mobilissimo

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