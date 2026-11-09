Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, a oferit detalii despre preluarea Șantierului Naval Mangalia. El a explicat că unitatea nu este funcțională și necesită o perioadă lungă de timp pentru a fi readusă la viață. The post Șantierul naval Mangalia, pe cale să devină centru dual. Planurile Rheinmetall pentru navele militare și comerciale appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗