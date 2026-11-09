Săptămâna Electronicelor LIDL România cu Noi Reduceri la Silvercrest, Parkside, Remington, Bosch, Philips, Krups, Tefal, Ecovacs, Braun iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor LIDL România vine cu o serie consistentă de reduceri pentru electronice, electrocasnice și echipamente destinate utilizării în casă, iar printre produsele incluse în campania Lidl Black Deals se regăsesc aparate de la Bosch, Philips, Krups, Tefal, Silvercrest, Ecovacs, Braun sau Remington. Promoțiile sunt valabile în perioada 2–8 noiembrie 2026, iar pentru unele dintre cele mai […] The post Săptămâna Electronicelor LIDL România cu Noi Reduceri la Silvercrest, Parkside, Remington, Bosch, Philips, Krups, Tefal, Ecovacs, Braun first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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