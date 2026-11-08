Șase roboți umanoizi din China au lucrat în ture de 24 de ore într-un magazin. Doi nu au trecut testul

Oamenii se tem că în viitor pot înlocuiți de roboți la locul de muncă, dar un experiment în China arată că, uneori, nici măcar mașinăriile nu sunt suficient de bune pentru a-și păstra posturile. Șase roboți umanoizi Agibot au lucrat timp de 24 de ore într-un magazin din Shanghai, întâmpinând clienții, preparând cafea, servind mâncare …

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