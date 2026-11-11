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Scandalul Nvidia ia amploare. Compania ar fi intervenit într-o anchetă a guvernului SUA privind contrabanda cu cipuri AI către China. Donald Trump știa despre relația lui Jensen Huang cu o presupusă spioană chineză

o Scris de ozana mazilu
Scandalul Nvidia ia amploare. Compania ar fi intervenit într-o anchetă a guvernului SUA privind contrabanda cu cipuri AI către China. Donald Trump știa despre relația lui Jensen Huang cu o presupusă spioană chineză
Aosom
Scandalul care îl implică pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia, capătă dimensiuni politice și ridică întrebări serioase privind securitatea națională a Statelor Unite

Sursa: Playtech

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