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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Schimbă-ți monitorul de Black Friday! Cele mai bune oferte LG UltraGear în magazinele ALTEX

a Scris de alexandru stănescu
Schimbă-ți monitorul de Black Friday! Cele mai bune oferte LG UltraGear în magazinele ALTEX
Aosom
Gama LG UltraGear disponibilă la ALTEX include monitoare Full HD, QHD, 4K Smart și OLED ultrawide, cu prețuri de la 429,99 lei și rate de refresh de până la 240 Hz.

Sursa: Mobilissimo

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