 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă

m Scris de maria anghel
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
Aosom
WhatsApp pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii săi. Aplicația introduce o funcție care simplifică organizarea evenimentelor și le permite oamenilor să trimită invitații inclusiv persoanelor care nu au cont pe platformă.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech