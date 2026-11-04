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Schimbările climatice afectează sănătatea respiratorie a românilor. 97% dintre medicii chestionați observă modificări ale afecțiunilor

i Scris de iulia kelt
Schimbările climatice afectează sănătatea respiratorie a românilor. 97% dintre medicii chestionați observă modificări ale afecțiunilor
Aosom
Poluarea aerului, perioadele mai lungi în care circulă polenul și valurile de căldură influențează tot mai mult sănătatea respiratorie

Sursa: Playtech

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