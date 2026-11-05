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Se lansează Acasa.ro, proiectul Profit.ro care propune un nou standard pe piața imobiliară din România

i Scris de iulia kelt
Se lansează Acasa.ro, proiectul Profit.ro care propune un nou standard pe piața imobiliară din România
Aosom
Profit.ro lansează Acasa.ro, o platformă imobiliară rezidențială care pune selecția înaintea volumului. Cu apartamente

Sursa: Playtech

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