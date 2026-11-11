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Se schimbă totul pentru această zodie la finalul lunii noiembrie! Anunțul momentului făcut de astrologul Cristina Demetrescu

d Scris de daniel mihai dragomir
Se schimbă totul pentru această zodie la finalul lunii noiembrie! Anunțul momentului făcut de astrologul Cristina Demetrescu
Aosom
Cristina Demetrescu anunță schimbări majore la finalul lunii noiembrie pentru o anumită zodie. Află previziunile complete pentru nativi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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