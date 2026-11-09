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„Sealook”, animația de pe Netflix care a cucerit câinii și pisicile. De ce animalele stau fascinate în fața televizorului și cum se explică fenomenul viral

o Scris de ozana mazilu
„Sealook”, animația de pe Netflix care a cucerit câinii și pisicile. De ce animalele stau fascinate în fața televizorului și cum se explică fenomenul viral
Aosom
Un serial de animație sud-coreean a reușit ceva ce puține producții de pe Netflix pot pretinde: să cucerească nu doar oamenii, ci și animalele lor de companie.

Sursa: Playtech

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