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Comunicat PMB
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Securitatea cibernetică, o preocupare atât pentru companiile private, cât și pentru instituții

c Scris de constantin rudniţchi
Securitatea cibernetică, o preocupare atât pentru companiile private, cât și pentru instituții
Aosom
Evenimentul “Inteligența artificială și securitatea cibernetică: aliatul (in)vizibil” organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) la Timișoara a adus în dezbatere modul în care economia viitorului va fi modelată de dezvoltarea tehnologiei.

Sursa: Rfi

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