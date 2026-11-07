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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Șeful Nvidia ar fi avut o relație intimă cu o spioană chineză, cred serviciile americane, iar Congresul cere explicații

a Scris de andrei simion
Șeful Nvidia ar fi avut o relație intimă cu o spioană chineză, cred serviciile americane, iar Congresul cere explicații
Aosom
Șeful Nvidia, Jensen Huang, subiect al unei controverse legate de o relație cu o spioană chineză, conform serviciilor americane.

Sursa: Playtech

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