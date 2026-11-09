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Șeful Nvidia, investigat de gigantul tech dacă a fost ținta spionajului străin, după ce a recunoscut că a avut o aventură

a Scris de alexandra coșlea
Șeful Nvidia, investigat de gigantul tech dacă a fost ținta spionajului străin, după ce a recunoscut că a avut o aventură
Aosom
Nvidia a anunțat duminică începerea unei anchete independente care îl vizează pe Jensen Huang, directorul general și cofondatorul gigantului american din domeniul semiconductorilor. Decizia vine după ce The New York Times a relatat că șeful companiei a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri despre care serviciile de informații americane au stabilit că …

Sursa: Hotnews

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