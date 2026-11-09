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Semnul din două cercuri și un punct mic de pe ecranul telefonului care îți poate umfla masiv factura: experții recomandă să dezactivezi funcția imediat

i Scris de ionela stănilă
Semnul din două cercuri și un punct mic de pe ecranul telefonului care îți poate umfla masiv factura: experții recomandă să dezactivezi funcția imediat
Aosom
Micile pictograme care apar în partea superioară a ecranului unui smartphone trec adesea neobservate de către utilizatori, deși prezența lor indică procese active care rulează în fundal.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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