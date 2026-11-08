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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Şoferii cu permis categoria B ar putea conduce motociclete de 125 cmc cu transmisie manuală. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi ce schimbări propune un proiect de lege

a Scris de alexandru nanu
Şoferii cu permis categoria B ar putea conduce motociclete de 125 cmc cu transmisie manuală. Ce condiţii trebuie îndeplinite şi ce schimbări propune un proiect de lege
Aosom
Şoferii care deţin permis de conducere categoria B ar putea primi dreptul de a conduce şi motociclete de 125 cmc cu transmisie manuală, dacă au urmat...

Sursa: Zf Ro

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